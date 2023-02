Medicina Generale | iniziativa della Regione con l’Ordine dei Medici e l’Asl di Caserta

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Chi è il tutor di? Quali competenze deve possedere un tutor per essere efficace? Questi solo alcuni degli interrogativi del Corso di formazione abilitante per l’inclusione nell’elenco dei Tutor del CFSMG, ovvero Corso di Formazione Specifica diche ha preso stamattina il via presso la sede deldeidi. L’Campania condeidi. Il corso, diviso in quattro moduli di due giornate, è rivolto a 50di, che al termine del ...