Medici in pensione a 72 anni | sindacati | Ulteriore schiaffo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “La norma sul pensionamento deie dirigenti sanitari a 72uscita dalla porta è rientrata dalla finestra, ma ci impegneremo con ogni mezzo possibile per evitare alla categoria questo”, che è anche indice di “segnali precisi a lobbies e potentati”. Questa la dura la reazione dell’Intersindacale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria (che riunisce Anaao Assomed, Aaroi-Emac, Fassid, Fp Cgile dirigenti Ssn, Federazione Veterinari e, Cisl), al nuovo emendamento della Lega al Dl Milleproroghe presentato in Senato, che mira a rendere possibile, fino al 31 dicembre 2026, il mantenimento in servizio fino a 72dei dirigentie del personale del Servizio sanitario nazionale. ...

Tenendo conto della necessità di sostituire i circa 12 milache vanno inogni anno sarebbe dunque necessario assumere, per i prossimi 10 anni, almeno 15 mila camici bianchi all'anno. ...... nel decreto " milleproroghe " viene riproposto per la terza volta l'emendamento che mira a rendere possibile fino al 31 dicembre 2026 il mantenimento in servizio fino a 72 anni dei dirigenti, ...

