Medagliere Mondiali sci alpino 2023 | la classifica e i podi Italia in testa con l’oro di Brignone!

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Idi scisi disputano a Courchevel e Meribel dal 6 al 19 febbraio. Sono le due località in Francia a ospitare la rassegna iridata, dove verranno messi in palio ben 13 titoli: oltre alle discipline più tradizionali (slalom, gigante, superG, discesa libera), andranno in scena anche le combinate, i paralleli e il team event. Si preannuncia grande spettacolo in terra transalpina, dove l’spera di essere protagonista. Di seguito ile tutti ideidi sciSCI...

...è leader della classifica nella combinata femminile dopo la manche di Super - G aidi ...MANCHE SEGUI IL LIVE DELLO SLALOM IL CALENDARIO COMPLETO I RISULTATI DI TUTTE LE GARE IL..., IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO I CONVOCATI DELL'ITALIACourchevel/Méribel 2023 (in ...

Con una gara superlativa, l'azzurra Federica Brignone è nettamente al comando - in 1'10"28 - dopo la prova di SuperG della combinata femminile che ha aperto i Mondiali di sci alpino in Francia. (ANSA)