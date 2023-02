McDonald’s assume | 5000 nuovi posti di lavoro | come candidarsi

. La catena di fast food sta infatti cercando 40 nuovi candidati per i ristoranti di Segrate, in via Rivoltana e in via Piaggio. Venerdì 10 febbraio, l'azienda ha organizzato una ...CORREGGIO (Reggio Emilia) - Anche Correggio avrà il suo ristorante. L'apertura è prevista per domani, giovedì 29 dicembre. Nel nuovo locale, situato in viale Vecchia Fattoria, lavoreranno 40 persone. Il taglio ufficiale del nastro è previsto per sabato 21 ...

McDonald’s seleziona 320 addetti alla ristorazione e 10 manager a ... Lavoro Facile

A Benevento McDonald's e Fondazione Ronald McDonald donano ... TV Sette Benevento

A Parma e provincia McDonald’s e Fondazione Ronald McDonald donano 470 pasti caldi a settimana ParmaToday

McDonald’s, riparte il welfare sociale “Sempre Aperti a Donare” Affaritaliani.it