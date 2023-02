Mattheus attacca Neuer | “Gli toglierei la fascia da capitano | vi spiego il motivo”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il comportamento di Manuelha mandato su tutte le furie il Bayern Monaco, ma anche una leggenda del club come Lothar Matthaus. Più in particolare, la spaccatura tra i bavaresi e il portiere è sorta a causa di un’intervista rilasciata da quest’ultimo negli scorsi giorni a proposito del licenziamento di Toni Tapalovic, preparatore dei portieri dei campioni di Germania da undici anni. MatthausMatthaus si schiera con il Bayern Monaco: duro attacco asi è infatti detto deluso di quanto avvenuto, poiché considerava Tapalovic come un fratello ormai e, soprattutto, il tutto è avvenuto alle sue spalle in quanto ancora ai box dopo la frattura alla tibia rimediata a seguito di una caduta sugli sci. Dal canto suo, invece, il Bayern ritiene di aver fatto la cosa ...