Matt Hardy | pensa che Vince McMahon abbia sfruttato male lui e Wyatt

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 6 febbraio 2023)ha trascorso la maggior parte della sua carriera in WWE. Anni fa,, con il suo personaggio “Woken“, ha unito le forze con Brayper formare un tag team noto come The Deleters of Worlds in WWE. Tuttavia,crede chelui e Braycome tag team. Brayhanno persino guadagnato i Raw Tag Team Championships.e Braysi sono anche scontrati in un match cinematografico. Sfortunatamente, il match non ha rispettato le aspettative, e i fan sono rimasti delusi. Mentre parlava al podcast Extreme Life ...