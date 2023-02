Mater Bistrot – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 febbraio 2023)Via Pasquale Sottocorno, 1 – 20129Tel. 02/91321602 Sito Internet: www..it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: “con le mani” 7/14€, piattini 13/16€, piatti 21/27€, dolci 8€ Chiusura: Lunedì. Martedì e Mercoledì a pranzo OFFERTA Continua a piacerci la proposta di questo piccoloil cui menù, alla classica suddivisione per portate, preferisce l’organizzazione per livello di appetito – con le mani, piattini e piatti – a cui si aggiungono tre percorsi degustazione da 55, 65 e 75€ rispettivamente da 4, 5 e 6 portate, tutti rincarati di 7€ rispetto all’anno scorso. Rincari che purtroppo non sono coincisi con un pari incremento nel livello qualitativo dell’offerta che, invece, abbiamo trovato più incerta. Se il carciofo alla ...