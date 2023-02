“Massiccia offensiva” Putin pronto a colpire | l' intelligence anticipa la mossa

(Di lunedì 6 febbraio 2023) È in arrivo una nuova fase decisiva della guerra. La Russia può lanciare unain Ucraina nei prossimi dieci giorni, secondo «elementi molto solidi disulle intenzioni di Mosca». La ricostruzione è del Financial Times ed è stata fatta citando un consigliere della Difesa ucraina rimasto anonimo. Secondo gli analisti del quotidiano britannico, l'sarebbe con ogni probabilità diretta nella parte occidentale della regione di Luhansk, intorno a Kreminna e Lyman, la porzione di territorio riconquistata dagli ucraini nella contrlanciata lo scorso autunno. Da settimane, i russi stanno ammassando le forze nella regione. Nei giorni scorsi l'militare ucraina aveva denunciato l'ordine di Vladimirper la ...

