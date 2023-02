Mascalzone Latino | a Sanremo il libro su Pino Daniele del figlio Alessandro

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 6 febbraio 2023)– “Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce” è ilsul mitico “”, scritto daled edito da Rai Libri, disponibile in libreria e negli store digitali. L’autore lo presenterà giovedì 9 febbraio apresso CasaSIAE (Piazza Borea D’Olmo – inizio evento ore 15.30 – ingresso libero), che sarà aperta dal 7 all’11 febbraio, in occasione della 73° edizione del Festival della Canzone Italiana, come luogo di confronto per autori, editori, artisti, produttori, giornalisti e pubblico. L’incontro consarà moderato dalla giornalista ed esperta musicale Paola Gallo. La vita e le circostanze che stanno dietro l’arte e le canzoni di ...