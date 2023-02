Martedì manifestazione in difesa dei cinghiali

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 febbraio 2023) – “Aderiamo al sit-in di domani 7 febbraio delle associazioni animaliste e ambientaliste in piazza del Campidoglio. Dalle ore 14 alle ore 17 grideremo tutti insieme la nostra preoccupazione per quello che sta avvenendo in città ai danni degli ungulati. “Chiediamo al sindaco Gualtieri e all’assessora Ambiente Alfonsi un incontro per proporre le nostre soluzioni alternative agli abbattimenti degli animali selvatici nei parchi cittadini. Occorre tutelare la fauna selvatica ed evitare il far-west cittadino. Non ci stancheremo mai di ripetere che esiste questa terza via all’uccisione degli animali e alla loro totale messa in libertà sul territorio cittadino, che tutela l’incolumità della cittadinanza e al contempo il benessere degli ungulati: perché allora non perseguirla? Basta adottare un serio piano di contenimento etico e non cruento della fauna selvatica tramite l’immuno-vaccino e la ...