Martedì 7 febbraio un forum del The Washington Times Foundation per parlare del futuro della Penisola Coreana

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “La: Prospettive Strategiche” è il tema che TheBrief, unche si prefigge l’obiettivo di favorire la pacifica riunificazione delle due Coree, svolgerà il 7alle ore 20.00 in Italia in livestreaming. All’incontro organizzato da “The”, interverranno Markus Garlauskas, direttore dello Scowcroft Center’s Indo-Pacific Security Initiative ed ex funzionario del National Intelligence per la Corea del Nord; l’amb. Joseph DeTrani, già Inviato speciale per i negoziati con la Corea del Nord; il prof. Alexandre Mansourov, del Center for Security Studies, Georgetown University; e il dott. Michael Jenkins, presidente de The...