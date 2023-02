Maria Falcone e l’audio di Messina Denaro | “Fa disgusto | dimostra l’assassino stragista che è”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Ho provato un profondo”. A commentareinfame di Matteodiffuso domenica dal Corriere e poi da Giletti durante “Non è l’Arena” è, la sorella di Giovanni, il magistrato assassinato da Cosa nostra 30 anni fa. Gli audio choc di Matteoche impreca contro le celebrazioni della strage di Capaci sono un insulto, uno sfregio, ma per lei non costituiscono sorpresa. “Ovviamente per me non è nulla di nuovo: so bene di che razza di criminale sanguinario parliamo. Ma non nascondo che il tono carico di violenza che ha usato mi ha creato molto disagio”. Una ferita che si rinova, sdegno e rabbia. Aggiunge: “Superato il fastidio, però, ho fatto una ...