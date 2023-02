Maria Falcone e l’audio di Matteo Messina Denaro | «Fa disgusto Ma dimostra anche che il re è nudo»

(Di lunedì 6 febbraio 2023)in cuiimpreca contro le cerimonie per la strage di Capaci non ha sorpreso molto. La sorella del giudice Giovanni dice oggi in un’intervista al Corriere della Sera di aver provato «solo. Il tono carico di violenza che ha usato mi ha creato molto disagio. Superato il fastidio, però, ho fatto una considerazione. Il re ora è finalmente. Mi spiego. Per settimane, su diversi media, è stato raccontato come un latin lover di provincia. E non come l’assassino stragista che è. Ho letto pure che in molti sono corsi a comprare giacconi simili a quelli che indossava il giorno dell’arresto. Quasi a ritenerlo un personaggio da emulare. Ecco, spero che ...

«E io qua bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso non di bucate. Sull'asfalto. Non si muove per le commemorazioni di sta minchia». A parlare è Matteo Messina Denaro bloccato nell ...