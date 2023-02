Maria De Filippi | sapete che suo fratello è un volto noto dei Tg Mediaset?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Non tutti sanno cheDeha anche un, né che si tratta di unanch’essoal pubblico di Canale 5. Sì perché Giovanni De, si chiama così, è un giornalista ed ex mezzo busto di diversi telegiornali, di cui è stato anche conduttore e vice direttore.riamente schifo come la sorella, ildiDeriesce a stare più defilato dal gossip perché non fa un lavoro legato a esso, come. Chi è Giovanni Deminore di? Giovanni Deè ilminore diDee non ...