Marelli | «Nel gol di Lukaku rischio di bis dopo Monza Tempismo sbagliato»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Luca, ex arbitro, ha dato la spiegazione di alcune delle decisioni arbitrali più discusse della partita tra Inter e Milan. L’opinionista ha chiarito tutti i dubbi più importanti sul canale Youtube di Dazn. RIGORE – Lucaha chiarito le questioni più discusse della partita tra Inter e Milan sul canale Youtube di Dazn. L’ex arbitro ha parlato prima del contatto Edin Dzeko-Matteo Gabbia, dicendo: «L’ho detto anche ieri in diretta che non ci può essere revisione del Var, la dinamica dell’episodio è semplice. Questo è un contatto alto, leggera spinta con due mani di Gabbia su Dzeko. Massa aveva la visuale totalmente libera e ha giudicato dal campo. Valutazione sua, non c’è contatto basso e Dzeko cade perché cerca il contatto. Questi rigori non vengono mai fischiati, è un’indicazione visto che erano troppi i rigori fischiati negli anni ...