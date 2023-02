Marco Pannone massacrato di botte a Londra | la mamma | ‘La situazione è difficile | nessuno ci dice niente’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 febbraio 2023) A oltre due mesi dalla brutale aggressione subita a, le condizioni di, il ragazzo 25enne originario di Fondi, non migliorano e i medici dicono di “aspettare” una sua risposta alle cure praticate. LaEnza, che si trova ainsieme al papà Giuseppe, non dispera e vorrebbe tanto poter dare una notizia positiva di loro figlio ricoverato al King’s College Hospital, famoso ospedale universitario e importante centro traumatologico a Denmark Hill Camberwell nel distretto londinese di Lambeth: “Lapere per noi che gli stiamo accanto, vorrei tanto che possa migliorare così da trasferirlo in un ospedale italiano, ma dobbiamo aspettare” ha detto laEnza con un filo di voce. ...