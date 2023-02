Marca | «Il Manchester City come la Juventus | rischia penalizzazione e retrocessione»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Illa Juve”. Il parallelo è presto fatto e ci titola. Il quotidiano spagnolo riporta l’inchiesta sule sulle “100 infrazioni” al fair play finanziario inglese che la Premier gli imputa e spiega cosail club. Il– scrive– non ha fornito “informazioni veritiere” su diversi argomentilo stipendio dell’allenatore per quattro anni, gli introiti del club, comprese le sponsorizzazioni; oltre a non aver rispettato il regolamento Uefa in tema di Financial Fair Play e licenza, né quello della Premier League in tema di profitto e sostenibilità. Il Premier accusa inoltre il club inglese di non aver fornito le “informazioni e i ...

Sfogo piccato di Pep Guardiola in un'intervista riportata dain cui gli è stato chiesto cosa pensasse delle spese folli del Chelsea nelle ultime sessioni ...le notizie di guardiola- ...... destinato a lasciare il Borussia Dortmund: in pole c'è sempre il Real Madrid , seguito dal Liverpool secondo. Più staccato invece ilCity.

Marca: «Il Manchester City come la Juventus, rischia penalizzazione ... IlNapolista

Marca celebra la stagione "contro-culturale" di Arsenal e Napoli, i ... IlNapolista

Dani Alves senza pace, ecco la nuova pesante accusa Corriere dello Sport

Manchester City, si pensa ad uno scambio tra Cancelo e Leao Calcio News 24

L'Apertura di Marca: "Supercoppa: tormenta nel deserto" Sportitalia

Manchester City was accused by the Premier League on Monday of breaching a slew of financial rules from 2009-18, during which the club became a force in English and European soccer ...Round-up of all the latest news, reports and rumours on Liverpool transfer interest in Jude Bellingham amid reported interest from Real Madrid and Manchester City ...