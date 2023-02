Mara Venier travolta dal lutto a Domenica In | Troppi dolori per te

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Non è stata unacome le altre per. La conduttrice diIn è rimasta colpita dalla scomparsa prematura di Alessandro Lo Cascio, storico manager dei vip tra cui Gina Lollobrigida e Raffaella Carrà, e lo ha voluto ricordare con un post su Instagram, con tanto di foto proprio accanto alla Lollo, anche lei scomparsa poco meno di un mese fa: “Alessandro eri gentile ..buono…generoso…per te !!! Ti volevo tanto bene, R.I.P”. Che potesse esserci un finale triste, lo si era appreso in anteprima qualche giorno fa durante la puntata di Storie Italiane, in cui Tiziana Rocca aveva accennato alle condizioni precarie dell'agente, che aveva solo 52 anni. E tanti sono stati i commenti al post dellada parte di personaggi dello spettacolo, ...