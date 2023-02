Mangia un tiramisù vegano | ventenne muore per shock anafilattico Qual è il marchio su cui si indaga

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il mistero sarà sciolto solo al termine delle analisi sul prodotto, ungià confezionato, e l’autopsia sul cadavere della povera 20enne morta a Milano dopo aver ingerito il dolce. Aveva una ipersensibilità allergica, è deceduto dopo averto uncontenente, però, a quanto pare, tracce di latte non previste anche se siper capire se i componenti fossero davvero in quel tipo di prodotto, se ben segnalati e se l’evento drammatico non sia dovuto a una scorretta lavorazione delprodotto. Ilto e la morte dieci giorni dopo La morte della ragazza è avvenuta all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo dieci giorni di coma, a causa ...

unvegano , pensando non contenesse latte , e muore per lo choc anafilattico: è successo a una ragazza di vent'anni con ipersensibilità allergica, che si è accasciata dopo pochi ...Lo scorso 26 gennaio la giovane era a cena con il fidanzato in un locale del centro, già frequentato dai due e noto per i piatti vegani, quando ha deciso di ordinare un. Un inedito che, ...

Milano, 20enne allergica mangia tiramisù e muore: procura indaga Adnkronos

Milano, mangia tiramisù vegano e muore per choc anafilattico dopo dieci giorni di coma Il Fatto Quotidiano

Milano, 20enne allergica mangia tiramisù vegano e muore: pm indaga TGCOM

Milano: giovane allergica mangia tiramisù e muore, procura indaga Notizie.it