Måneskin | rush! È certificato disco d’oro in italia

Non ce l'hanno fatta a portare a casa il Grammy Award, dove erano in lizza nella categoria "Best New Artist", ma il loro ultimo Album "", pubblicato lo scorso 20 gennaio, è certificato Disco d'oro. L'inarrestabile ascesa dei Maneskin continua e la band adesso è attesa tra i superospiti della 73esima edizione del Festival di ...Per Damiano e soci, che hanno appena pubblicato il nuovo album '!', però il premio non è arrivato. I giurati hanno infatti preferito la 23enne cantante jazz americana Samara Joy . Tra gli altri ...