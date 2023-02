Malore choc al ristorante | muore a 20 anni dopo aver assaggiato il dolce

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Mangia un tiramisù vegano ea 20. La giovane, lo scorso 26 gennaio, aveva mangiato solo pochi cucchiaini delvegano pensando che non contenesse latte, ma ha avuto unoanafilattico. La ragazza, che si trovava a cena in un locale al centro di Milano insieme con il fidanzato, aveva una ipersensibilità allergica. Nel tiramisù c’erano tracce di latte. La 20enne si è accasciata al suolo e subito sono stati chiamati i soccorsi. La giovane, A. B. le sue iniziali, è stata trasportata all’ospedale San Raffaele ma è entrata in coma e non si è più ripresa. Ieri, domenica 5 febbraio, è morta. La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, ma al momento non ci sono indagati. Leggi anche: “Lo faceva sempre…”. Bimba ha un banale ‘incidente’, soffoca ea 5 ...

Mangia un tiramisù vegano , pensando non contenesse latte , e muore per loanafilattico: è successo a una ragazza di vent'anni con ipersensibilità allergica, che si è ...improvviso alla ...... impotente, è ancora sotto. Per ora i medici non sanno spiegare la morte improvvisa di Christian, studente delle scuole superiori con il desiderio di una carriera come militare. Ilha ...

Mangia un alimento allergico: il malore e poi lo choc anafilattico, Matteo Baldiserra muore a 34enne ilmattino.it

Malore improvviso alla festa di Carnevale, Matteo muore a 34 anni poco dopo la cena con gli amici leggo.it

Shock anafilattico, muore in ospedale | Oggi Treviso | News | Il ... Oggi Treviso

Malore improvviso dopo pranzo, Christian Castelli muore a 16 anni ... ilmattino.it

Malore improvviso durante un inseguimento: giovane poliziotto muore a 23 anni leggo.it

Mangia un tiramisù vegano, pensando non contenesse latte, e muore per lo choc anafilattico: è successo a una ragazza di vent'anni con ipersensibilità allergica, che ...È morto a 68 anni Franco Nordio, ristoratore e re dello stoccafisso, una celebrità ad Ancona: lo conoscevano tutti per la sua storica trattoria Dina, in vicolo Papis, nel cuore ...