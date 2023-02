Malinovskyi sblocca il conto con il Marsiglia | il suo primo gol è un sinistro all’angolino

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ilgol di Ruslancon la maglia delin Ligue 1 arriva nel derby del sud contro il Nizza. Una rete amara, visto che al Vélodrome, lo stadio di casa dell’OM, è arrivata una sconfitta per 1-3. L’ucraino ex Atalanta ha centrato la rete del momentaneo 1-2 con un rigore in movimento al 60?, arrivando a rimorchio a centro area sull’assist dell’ex Inter Alexis Sanchez. Ilpiazzato alla destra del portiere non è bastato per la vittoria, ma il classe 1993 si conferma protagonista con la sua nuova maglia Sempre in campo per almeno un tempo nelle ultime cinque partite, dopo il subentro all’esordio, due giorni dopo il trasferimento,è già un giocatore fondamentale nelle idee di Tudor. Dal suo arrivo ilha raccolto quattro vittorie ed un ...