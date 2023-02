Madonna | pubblico incredulo alla sua apparizione ai Grammy 2023 | “Irriconoscibile”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023)col viso deformato ai. Stanno facendo discutere molti fan le condizioni con le quali la popolare cantante si è presentata stannoteserata delle consegna delle famose premiazioni nel mondo della musica (iniziata all’1:00 di lunedì 6 febbraio). Per la cronaca la regina della 65esima edizione deiè stata la texana Beyoncé che è entrata nella storia diventando l’artista più premiata di sempre grazie32esima statuetta per il miglior album nella categoria “best dance/electronic music”. Delusione, invece, per il gruppo rock italiano dei Maneskin che puntavano alcome band emergente vinto invece da Samara Joy, giovane cantante jazz di 23 anni nata nel Bronx. Ma la domanda che in tanti si stanno facendo in questo momento è che cosa ...