(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il rapporto d’amicizia fra il ballerino di hip hope la bravaera già finito al centro delle attenzioni di uno scorso daytime di Amici e l’interesse fra i due sembrava palese. La notizia aveva fatto il giro del web ed era arrivata addirittura alle orecchie della fidanzata diche – via social – è stata costretta a mettere una pezza. “Per il vostro dispiacere tra noi è tutto ok. E io so tutto prima di tutti. Vi darò una notizia sconvolgente, due persone possono essere amiche. Dopo 22 anni di programma ancora non avete capito che la produzione fa i taglia e cuci di quello che vogliono vendere“. Al termine del daytime di oggi, però, è stata mostrata un’anteprima di quello che vedremo domani in cui si assiste ad una chiacchierata fra il ballerino e la professionista Giulia Stabile. “C’è una che ci ...

Così Paky Brunetti. In un dialogo con Giulia Stabile, il nuovo ballerino di Amici ha parlato del presunto flirt con. Voci alimentate anche dalla stessa redazione di Amici con un post pubblicato dopo un recente day time. E sul web si sono subito scatenate le critiche nei confronti del ragazzo. Una ...Nonostante sia da pochi giorni nel talent, il giovane ha già legato molto con i suoi compagni, in particolare con. Coccole, scherzi, battute, i due in casetta sono sempre insieme e, ...

Maddalena Svevi, Paky l'attacca: "Ci prova con me, ma quanti ne vuole" Biccy

Amici 22, flirt tra Maddalena e Paky Interviene la fidanzata di lui Isa e Chia

Amici 22, Paky su Maddalena: 'Ci prova con me, ma quanti ne vuole', lei vede tutto Blasting News Italia

Maddalena Svevi: età, fidanzato e biografia della ballerina di Amici Tag24

Maddalena Svevi e Megan Ria a rischio eliminazione ad Amici Biccy

Il daytime di Amici del 6 febbraio ha anticipato parte di quello che andrà in onda domani: il ballerino hip-hop contro la compagna in sala prove ...Achille Lauro si racconta ai microfoni di Fanpage.it in occasione del suo concerto unplugged al teatro Augusteo di Napoli.