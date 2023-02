Lozano | nuove difficoltà | tifosi delusi

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ipartenopei sarebberodalle prestazioni recenti di Hirving. Il giocatore messicano non offre le stesse garanzie di un tempo Continua il periodo non propriamente roseo di Hirving, che non riesce ad imporsi in campo come vorrebbe. Il giocatore messicano ex PSV sta giocando molto sotto tono e ise ne L'articolo