L' ora della verità sugli ex Brigate Rosse | arriva la decisione di Parigi sull' estradizione

Leggi su iltempo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) È il momentoper una questione che si trascina da anni. Domani dieci ex militanti dellestabiliti in Francia da decenni saranno fissati sul proprio destino: la Corte di Cassazione disi pronunceràa lorochiesta da Roma per «fatti di terrorismo» risalenti agli anni di piombo. A quasi due anni dal loro arresto nell'ambito dell'operazione «Ombre» nell'aprile 2021, la più alta giurisdizione francese dovrà esaminare i ricorsi presentati dalla Procura dicontro il rifiutoCorte d'Appello, nel giugno 2022, di estradarli in Italia. Si tratta di due donne - Roberta Cappelli e Marina Petrella - e otto uomini - Giorgio Pietrostefani, Enzo Calvitti, Narciso ...