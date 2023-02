Longhi | «Inter in salute | superiorità imbarazzante! Milan brutto e inerme»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) L’ha battuto ancora una volta ilnel derby di campionato dopo quello giocato in finale di Supercoppa. Brunovenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, demolisce l’atteggiamento rossonero sottolineando quanto la squadra di Inzaghi stia bene– L’di Simone Inzaghi a distanza di poche settimane dal derby di Supercoppa si è nuovamente imposto contro ilportando a casa la stracittadina di campionato. Brunodemolisce l’atteggiamento rossonero e loda lo stato dinerazzurro: «La partita di ieri ha mostrato un volto inquietante, non ricordo di aver mai visto un, nei derby intendo, tantoe incapace di ...

1 L'ex attaccante dell'Jurgen Klinsmann ha ricordato i suoi derby in un intervista a Brunodurante Apericalcio . 'Il derby bisogna vincerlo perché conta tantissimo. Una partita speciale per i tifosi come me, ma ......della Madonnina un ex storico dell'quale è Jurgen Klinsmann ha parlato di questo match durante la trasmissione Apericalcio trasmessa su Telelombardia. In una intervista concessa a Bruno...

«Invece, tornando su Lautaro Martinez, volevo dire una cosa. E poi vince sulla velocità nonostante non abbia le gambe di Haaland Ma lui che è piccolo, cioè non è che è un gigante, di testa vince sempr ...L'ex attaccante dell'Inter Jurgen Klinsmann ha ricordato i suoi derby in un intervista a Bruno Longhi durante Apericalcio. "Il derby bisogna vincerlo perché conta tantissimo. Una partita speciale per ...