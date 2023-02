Lombardia | Majorino | “Se eletto in giunta ci saranno Gherardo Colombo | Cecilia Strada | Nico Acampora e Francesca Balzani”

(Di lunedì 6 febbraio 2023)e il fondatore di PizzAutfaranno parte delladel candidato del Pd e M5s alle prossime elezioni regionali Pierfrancesco, che terrà per sé la delega alla sanità se diventerà presidente della. In un video,ha spiegato che vorrà avere con sé “donne e uomini di grande valore, certamente una partecoloro che verranno eletti in consiglio regionale, in altri casi ci avvarremo di figure esterne e indipendenti, una su tutte” che si occuperà “della cultura della legalità, della trasparenza, del valore e del rispetto delle regole”.ha poi spiegato ...

