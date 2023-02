Lolita Lobosco esiste davvero | non immaginerete mai chi è | FOTO

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le indagini diè una delle fiction Rai più amate: il vicequestore che dà il nome alla serie, alle prese con una squadra di soli uomini, ha conquistato in poco tempo il cuore dei telespettatori, diventando una delle serie tv italiane più viste degli ultimi anni. Ma lo sapevate che la protagonistaè nata dalla penna di Gabriella Genisi e vive le sue avventure nei romanzi della scrittrice. La sua personalità ha colpito talmente tanto le persone che la Rai ha deciso di realizzare una serie incentrata sulle sue avventure. Scritta da Massimo Gaudioso, Daniela Gambaro e Massimo Reale, e diretta da Luca Miniero, la fiction vede come protagonista un vicequestore di circa 36 anni che, dopo un periodo di servizio nel Nord Italia, torna ...

Per la serata finale, invece, saliranno sul palco Gino Paoli e poi Luisa Ranieri per parlare di '', mentre i Depeche Mode saranno i super ospiti internazionali, seguiti da Ornella ...È arrivata al finale di stagione la serie tv Le indagini diche sorprenderà il pubblico di Rai1 con colpi di coda inaspettati. L' ultima puntata della serie tv campione d'ascolto di Rai1 andrà in onda domenica prossima, 12 febbraio, a partire ...

Lolita Lobosco, la novità del sabato sera per Luisa Ranieri Libero Magazine

Autovelox, Luisa Ranieri: "La Bianchina di mia madre e di Lolita Lobosco" La Gazzetta dello Sport

Le indagini di Lolita Lobosco 2 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata TPI

Anche Bari e Lolita Lobosco volano a Sanremo: Luisa Ranieri ospite l'11 febbraio La Gazzetta del Mezzogiorno

Anticipazioni ultima puntata domenica 12 febbraio: cosa succederà nel sesto episodio È arrivata al finale di stagione la serie tv Le indagini di Lolita ..."Marietta andrà in crisi, si metterà in discussione", la rivelazione di Bianca Nappi Ha rotto il silenzio sulle pagine di RadiocorriereTv l'attrice che dà ...