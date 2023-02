Loculi occupati abusivamente nel cimitero di Siracusa | arrestato il direttore

Leggi su agi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) AGI - Era tornato per le festività natalizie e durante una visita al, si è accorto che nella cappella di famiglia non c'erano più sepolti in suoi cari, ma altre persone, sconosciute e senza legami di parentela. Dalla sua denuncia nel 2020 è scattata un'indagine sulla gestione deldi. E il gip del Tribunale ha emesso una misura cautelare per ildeldiFabio Morabito e per un operaio, Marco Fazzino, entrambi ai domiciliari, ritenuti responsabili in concorso tra loro, di induzione indebita, abuso d'ufficio, falsità documentale e sottrazione di cadavere, il tutto al fine di trarre un ingiusto profitto quantificato in oltre 60.000 euro. Gli indagati sono 11, tra cui i due arrestati. I provvedimenti, eseguiti dalla polizia di ...