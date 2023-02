Al Bentegodi, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi,e Lazio si affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A ...Si chiude il lunedì della ventunesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra il sorprendente Monza e la SampdoriaDopo le gare del weekend, e il primo posticipo del lunedì trae Lazio, Monza e Sampdoria scedono in campo per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, che si chiuderà domani con Salernitana - Juventus. Raffaele Palladino - Calciomercato.itI ...

Verona-Lazio, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Verona-Lazio diretta 1-1: esce Immobile per Felipe Anderson Corriere dello Sport

LIVE Verona-Lazio 1-1: occasione per Doig | Primapagina ... Calciomercato.com

21° SERIE A | LIVE HELLAS VERONA-LAZIO – LazioPress.it LazioPress.it

LIVE | Tezenis Verona - Nutribullet Treviso Scaligera Basket Verona

Mancano ancora tre partite per chiudere la 21^giornata di Serie A. Al Bentegodi la Lazio cerca la vittoria per portarsi da sola al terzo posto. Sarri lancia Pedro nel tridente, al posto di un acciacca ...La ventunesima giornata di Serie A non è ancora terminata. Il campionato riparte stasera con Verona-Lazio, calcio d'inizio alle 18:30. I biancocelesti, nonostante l'ultimo ...