LIVE – Sci alpino | Mondiali Courchevel Méribel 2023 | combinata femminile DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Latestuale dellaaididi sci. Grande favorita Mikaela Shiffrin, ma occhio alle svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener. In casa Italia si punta su Federica Brignone. Appuntamento alle ore 11 con il super-G e alle ore 14.30 con lo slalom. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.