LIVE Sci alpino | Combinata femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | inizia la gara | Goggia pettorale n 3

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLAIL BORSINO E LE FAVORITE DELLADI OGGI 10.53 Sofia, Lara Gut-Behrami e Tessa Worley hanno dichiarato che non effettueranno la prova di slalom. 10.51 Federica Brignone: “Pista stupenda, tracciato interessante, con porte un po’ cieche, devi sempre essere in anticipo. La neve è fantastica. Spero di poter dimostrare cosa so fare in slalom“. 10.49 Sofiaa RaiSport: “Pista veramente bella, neve un po’ primaverile. Farò il superG dellaper avere un giro in più in pista in vista del superG vero e proprio e della discesa“. 10.48 Nel 2021 Shiffrin vinse ladavanti alla slovacca Petra Vlhova (oggi assente) ed alla ...