LIVE Sci alpino | Combinata femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Federica Brignone oroooooooooooooooooooo!!!

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI: ITALIA AL COMANDO! LA STARTLIST DELLO SLALOM DELLA14.52 La polacca Maryna Gasienica-Daniel è nona a 5.12. 14.50 Esce la francese Romane Miradoli. 14.49 Nessuna potrà più battere, che è la nuova CAMPIONESSA DEL MONDOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 14.47 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Wendy Holdener è seconda a 1.62 da, per soli 4 centesimi toglie il miglior tempo di manche all’azzurra, ma va benissimo così!!! 14.46 DIETROOOOOOOOO!!! Gisin quinta a 3.43. Per la cronaca:ha stampato sinora il miglior ...