LIVE Sci alpino | Combinata femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Federica Brignone campionessa del mondo! Primo oro all’Italia!

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI: ITALIA AL COMANDO! 15.10ha stampato il secondo tempo di manche in slalom a soli 4 centesimi da Holdener. Questo la dice lunga sul capolavoro che ha realizzato oggi. 15.09 Il podio di Ricarda Haaser è sorprendente: ha approfittato dell’uscita di Shiffrin. Qualche rimpianto per Marta Bassino, uscita in superG quando stava andando fortissimo: in slalom si sarebbe difesa bene. Ma oggi c’è spazio solo per gioire. 15.07 Una Coppa del Mondo generale nel 2020, 21 successi nel circuito maggiore, 4 Coppe del Mondo di specialità tra, superG e gigante, l’oro mondiale in, un argento e due bronzi olimpici. Il palmares di ...