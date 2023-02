LIVE Sci alpino | Combinata femminile Mondiali 2023 in DIRETTA | Brignone e Curtoni si giocano le medaglie in slalom

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLODELLA14.19 A nostro modo di vedere, dunque, salvo sorprese avremo 5 atlete per 3 posti sul podio:, Shiffrin, Gritsch, Gisin e Holdener. Ed Elena? Deve fare la manche della vita e sperare in qualche errore altrui. 14.18 Il vantaggio sulle svizzere Gisin e Holdener è invece consistente: 1.58 e 1.66. Le elvetiche inoltre avranno un pettorale più alto, dunque con qualche segno che potrebbe fare capolino sulla pista. 14.16 Fa veramente paura l’austriaca Franziska Gritsch, la grande sorpresa del superG. E’ unaista pura, di recente è giunta sesta in Repubblica Ceca: sulla carta il gap di 1.07 daè assolutamente colmabile. 14.12 Federica ...