LIVE – Salernitana-Juventus | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tutto pronto per ladi Mister Massimilianoalla vigilia di, match della ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. Il tecnico sarà inoggi, lunedì 6 febbraio dalle ore 14:15. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale dell’intervento didalla sala. Quali saranno le dichiarazioni del tecnico bianconero? Scopriamolo insieme. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

Ricordiamo che il turno si chiuderà soltanto martedì con- Juventus. Alle 18.30 ... Indice Partite in Direttadel giorno Pronostici per oggi e calcio in tv Programma delle partite del 6 ......fischio d'inizio dell'atteso derby della Madonnina tra Inter e Milan ( SEGUI QUI LA PARTITA). ... Martedì infine la giornata si chiude con- Juventus (ore 20.45). La cronaca di ...

LIVE Salernitana-Napoli 0-2, Serie A calcio 2023 in DIRETTA: i partenopei concludono il girone d'andata con un'altra vittoria OA Sport

Salernitana-Napoli 0-2, gol e highlights: Di Lorenzo e Osimhen, azzurri girano a 50 punti Sky Sport

Salernitana Napoli in streaming gratis Guarda la partita in diretta Calcio e Finanza

Lecce Salernitana in streaming gratis Guarda la partita in diretta Calcio e Finanza

Lecce-Salernitana 1-2, gol e highlights: la decidono Dia e Vilhena Sky Sport

14:33 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Inconsueto weekend di “soli” allenamenti per ...Conferma in vista per la coppia Dia-Piatek nell’attacco della Salernitana. Verso la panchina Bonazzoli, che insegue ed è pronto a subentrare. O Bohinen o Nicolussi-Caviglia in mediana accanto a Coulib ...