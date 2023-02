LIVE – Nardi-Paire 6-1 1-2 | qualificazioni Atp Montpellier 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per il turno decisivo delledel torneo ATP 250 di(cemento indoor). Il diciannovenne azzurro (numero 164 del ranking), dopo aver sconfitto in due set il francese Maxime Janvier, si giocherà l’accesso al main draw con un altro giocatore di casa. Quest’ultimo, sprofondato in classifica oltre la posizione numero duecento, al primo turno è riuscito ad avere la meglio sul connazionale Hugo Grenier. Si prospetta una dura battaglia per, che partirà con i favori del pronostico nonostante la minore esperienza allo di circuito maggiore., infatti, ormai da tanti mesi sta faticando tantissimo ad ottenere risultati. ...