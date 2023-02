Liu Jo | campagna di comunicazione Spring Summer 2023

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Eli Group, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di calzature fondata nel 2016 da Marco Marchi e Maurizio Croceri, e che fa capo a EIH-Eccellenze Italiane Holding, mette a segno un importante passo nel suo percorso di crescita, presentando il primo capitolo di Everybody, ladifirmata Liu Jo. Una riflessione sull’essenza e sul modo di essere e vivere; un fluire incessante di pensieri e suggestioni che vengono racchiuse in una parola semplice e al tempo stesso ricco di significati: Everybody. La moda è un linguaggio in continua evoluzione e, in un momento come quello attuale Liu Jo vuole farsi portavoce di un nuovo modo di raccontarsi che amplifica il concetto di libertà di movimento e di espressione, che esce dalle convenzioni per vestire di ...