“L’Italia non è razzista” La mamma di Elodie rimette in riga Egonu

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) In vista del suo monologo a Sanremo, se davvero lo farà, a Paolasuggeriamo di comprarsi oggi La Stampa e leggersi da cima a fondo pagina 15. Vi troverà parole sagge, lo diciamo senza dubbio di smentita, pronunciate da Claudia Marthe, creola, scura di pelle, approdata in Italia negli anni 80 e madre di. Cantante famosa, in gara al Festival, che al pari dipotrebbe imparare molte cose dall’intervista di mammà: “Io vivo in Brianza da sei anni e ci sto benissimo. In Italia puoi dire quello che vuoi, sei libero, hai dei diritti. Hai paura di far crescere un figlio dove non c’è tutto questo, non qui”. Marthe smonta pezzo per pezzo le uscite un po’ sgangherate della pallavolista italica oggi in forze in Turchia. Soprattutto quandoconfessa di non voler mettere al mondo un figlio perché rischierebbe ...