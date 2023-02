L' Inter vince il derby 1-0 | il Milan perde ancora

(Di lunedì 6 febbraio 2023)O (ITALPRESS) – Ildella Madonnina premia l', a cui bastano un bel primo tempo e un ispirato Lautaro Martinez per avere la meglio su uno spento, schierato in avvio con un insolito 3-5-2. Il gol partita lo firma proprio l'argentino, che nel primo tempo trova l'incornatante da palla inattiva. Nerazzurri secondi in classifica da soli. Rossoneri, alla terza sconfitta consecutiva in campionato, sempre più giù.Il primo squillo del match è dell'e arriva al 6?. Martinez viene servito in area e calcia improvvisamente con il mancino, ma Tatarusanu compie un grandevento a mano aperta salvando i suoi. L'argentino ci riprova al 10? di testa con una deviazione sul primo palo in anticipo su Kjaer ma la sfera esce a lato di poco sulla sinistra. ...

