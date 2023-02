L' Inter si aggiudica il derby | contro il Milan basta un gol di Lautaro

Leggi su agi

(Di lunedì 6 febbraio 2023) AGI - Dopo il trionfo in Supercoppa del 18 gennaio, l'sianche ildi ritorno di Serie A battendo di misura il. A San Siro finisce 1-0 grazie al dodicesimo sigillo in campionato del solitoMartinez, che permette alla squadra di Inzaghi di tornare a -13 dal Napoli capolista. Sembra invece senza fine la crisi degli uomini di Pioli, giunti al terzo ko di fila in campionato e più in generale al quinto turno senza successi: i rossoneri restano fermi a quota 38 punti scivolando addirittura al sesto posto. La prima frazione di gioco è praticamente tutta di marca nerazzurra, con uno scatenatoMartinez che nel giro di dieci minuti crea due grandi occasioni per il vantaggio: prima viene respinto da Tatarusanu autore di una bella parata, poi tenta la ...