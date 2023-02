L’Inter continua ad avanzare | il Napoli è però imprendibile

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tuttomercatoweb si concentra sued Inter, le due squadre che attualmente stanno rendendo meglio in campionato. Ildi Luciano Spallettia dominare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

I muscoli non sono mai mancati, la corsa sta aumentando, la porta è entrata nei radar. Romelu Lukakua crescere, di partita in partita, e tuttacomincia a credere davvero che il belga possa tornare a pieno regime nelle rotazioni di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno bisogno di lui ...E la dimostrazione lampante la stiamo finalmente avendo:... ma'abisso tra le due squadre, solo chi non è obiettivo può ... SOSTITUTI Gosens 6 Purtroppoa rendere meno di quanto ci ...

Milan, l'incubo continua: vince l'Inter e i tifosi hanno una sola richiesta Virgilio Sport

Milan, è braccio di ferro Pioli-Leao. Il portoghese escluso dai titolari per il derby la Repubblica

L'amarezza di Pioli: "Non abbiamo concesso troppo, Leao deve ... numero-diez.com

Classifica aggiornata in Serie A dopo la 21ª giornata: Napoli a più ... Sport Fanpage