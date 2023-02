17:40 Le parole di Cancellieri nel pre partita "Ciuna partita complicata contro una ...Verona ci sono in palio punti fondamentali per mantenersi in zona Champions e mettersi in scia dell'...Dopo l'addio a parametro zero del difensore slovacco, l'farebbe volentieri a meno di perdere ... Il club di viale della Liberazione ha già fatto le sue mosse e orauna risposta dal ...

L'Inter aspetta da De Vrij una risposta sul rinnovo entro febbraio. Pronta l'alternativa Smalling La Gazzetta dello Sport

Interlive | Inter, affare a Londra: può sostituire de Vrij InterLive.it

Inter, da de Vrij fino a Bastoni. Rinnovi di contratto da discutere – TS Inter-News.it

Skriniar, oggi si decide. L'Inter aspetta il rilancio e punta i sostituti, ma ne esce comunque male TUTTO mercato WEB

L'Inter aspetta il rilancio del PSG e prepara i nomi per il dopo-Skriniar 90min IT

La trattativa era iniziata lo scorsa estate con la Pimenta, ex agente dell'olandese, ed è proseguita con Federico Pastorello: il club ha proposto un biennale alle stesse cifre attuali, circa quattro m ...Ieri Victor Osimhen si è reso protagonista di un gran gol contro lo Spezia, sorprendendo Dragowski in uscita: l'ex Inter spiazza tutti ...