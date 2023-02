L' intelligenza artificiale per ridare voce ai pazienti Sla

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) - Un'alleanza tra ricerca,e una squadra di doppiatori perlaa chi l'ha persa perché colpito da Sla o da altre malattie. Nasce in Italia il primo ecosistema digitale della'Voice for purpose', una piattaforma di tecnologia digitale che vede il coinvolgimento di Università Campus Bio-Medico di Roma, Centri clinici Nemo, Traslated, Dream On e Aisla. Il progetto è stato presentato a Roma, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci. Nata da un'intuizione di Pino Insegno, attore e doppiatore che ha messo laal centro della sua vita, Voice for purpose è una vera e propria 'libreria di voci' dal duplice valore. Se da una parte consentirà alle persone che hanno perso il proprio eloquio di sceglierne una espressiva fra ...

Nasce in Italia il primo "ecosistema digitale della voce" per restituire alle persone colpite da Sla la possibilità di comunicare con una voce artificiale dall'espressività umana. È "Voice for ...