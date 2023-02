L’inflazione e le relazioni extraconiugali

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tutto ciò che circonda un individuo lo condiziona: dal meteo alla società, leumane non si basano esclusivamente sulle persone in sé, ma anche sugli avvenimenti che, di sottofondo, caratterizzano la quotidianità. La pandemia, la guerra e l’attuale crisi economica non fanno eccezione. Anzi, quest’ultima sembra giocare un ruolo di primo piano in fatto diprimarie ed. Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di love affaire, ha condotto una recente survey con l’obiettivo di capire il ruolo della crisi economica globale sullesentimentali. In Italia l’inflazione continua ad aumentare, il mese di settembre 2022 restituisce una realtà poco rassicurante: l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera ...