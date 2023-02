“L’impatto dell’uomo sui cambiamenti climatici? Come uno starnuto in un temporale” | l’intervento negazionista del consigliere leghista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) “Il clima è sempre variato, anche in maniera significativa, rispetto a quello che vediamo oggi. Io dico sempre che le attività umane contribuiscono alla variazione del climaunodurante un“. Sono le parole deldel Friuli-Venezia Giulia, Stefano Turchet, che è intervenuto in Aula, lo scorso 31 gennaio, durante la discussione generale sul disegno di legge FvGreen, promosso dalla Giunta di centrodestra, e fortemente criticato dalle opposizioni. Per le minoranze il testo, approvato, è troppo generico, non presenta scadenze né finanziamenti. L’esponente della Lega, tuttavia, ha preso la parola per dire che “se ci poniamoobiettivo ‘CO2 zero’, alla fine saremo morti. Ma siamo veramente sicuri che modificare il nostro stile di vita comporterà ...