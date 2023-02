Limatola | la minoranza incontra Rubano | “Insieme per un obiettivo comune”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn incontro cordiale e proficuo con unspecifico: avere l’appoggio dal Governo per la risoluzione di problematiche territoriali. Con questo spirito, il gruppo ‘Aper’ hato, questo pomeriggio, l’onorevole Francesco Maria. Il sostegno dellalimatolese e il grande risultato ottenuto dal sindaco di Puglianello ha permesso alle due parti di ritrovarsi per continuare un cammino intrapreso qualche tempo fa, quello della collaborazione. In fondo lo stesso, all’atto dell’elezione, lo aveva promesso. Sarebbe stato il punto di riferimento per il territorio e l’aiuto per la risoluzione di problemi o comunque il tramite per il conseguimento di un. Promesse ampiamente ...