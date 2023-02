Ligue 1 | giornata 22 | Marsiglia ko in casa | PSG a +8

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il PSG allunga a +8 sue Lens nella22 di1, sale il Monaco che si porta a due lunghezze dalla zona Champions League. Il Lille avvicina le posizioni europee della classifica, finisce l’imbattibilità di Clermont e Tolosa mentre prosegue l’ottimo momento del Nizza. In coda Angers e Auxerre tornano a fare punti dopo una lunga serie di sconfitte.1,22: PSG-Tolosa 2-1,-Nizza 1-3, Brest-Lens 1-1 Il Paris Saint-Germain soffre ma vince in rimonta 2-1 contro il Tolosa, conquistando il secondo successo di fila. I Violets, invece, si fermano dopo cinque risultati utili consecutivi. Vantaggio degli ospiti al 20’ con una punizione di Van den Boomen che spiazza Donnarumma, pareggia Hakimi al 38’ con un sinistro pazzesco da fuori area. Messi ...

