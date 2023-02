L’ex attaccante del West Ham sostiene David Moyes per combattere la retrocessione | ma ammette che sarà “dura”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’allenatore delHam Unitedha ricevuto il sostegno deldegli Hammers Jermaine Defoe dopo una leggera ripresa dei risultati. Tuttavia, la squadra dell’East London è ancora in pericolo di, poiché attualmente si trova a un solo punto dalle ultime tre.era sull’orlo del licenziamento solo un paio di settimane fa, ma Defoe crede di essere l’uomo giusto per allontanare ilHam dal pericolo. Infatti, mentre gli Hammers sono ancora attualmente al 16° posto nella classifica della Premier ...

TURCHIA - Vincenzo Montella ,di Sampdoria e Roma ed oggi allenatore del Demirspor ... Anche'hotel dove risiedo ad ...La società intanto non se n'è stata con le mani in mano nell'ultima sessione di mercato, portando giocatori di spessore comePisa e Sudtirol Marconi. Come vedere Avellino - Crotone in ...

Terremoto in Turchia, Atsu tra i dispersi: paura per l'attaccante dell'Hatayspor ed ex Chelsea ed Everton ilmessaggero.it

Terremoto in Turchia, il racconto di Montella: "Siamo in balia degli eventi" Tuttosport

Terremoto Turchia, Montella: "Qui una scossa continua, siamo in balia degli eventi" Sky Tg24

Osimhen gol di testa a 258 cm di altezza: più in alto di Ronaldo in ... Sky Sport